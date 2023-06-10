У Києві перевірили усі укриття, лише 15% придатні "без суттєвих зауважень" – міністр

Спеціальна комісія закінчила перевірку всіх 4655 сховищ, за словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, лише 15% укриттів придатні "без зауважень"

Джерело: Камишін у Telegram

Пряма мова Камишіна: "Станом на 8:00 ранку 10 червня комісія закінчила перевірку всіх 4655 укриттів Києва.

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Результати невтішні.

Вільно-доступними виявились менше половини укриттів, лише 44%. Ще 21% доступні протягом 5 хв - зазвичай це чергові, які відкривають укриття по тривозі.

Тільки 15% придатні без суттєвих зауважень. Ще 50% технічно придатні, але їх треба приводити в порядок".