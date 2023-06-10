В Киеве проверили все укрытия, только 15% пригодны "без существенных замечаний" - министр

Специальная комиссия закончила проверку всех 4655 хранилищ, по словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, только 15% укрытий пригодны "без замечаний"

Источник: Камышин в Telegram

Прямая речь Камышина: "По состоянию на 8:00 утра 10 июня комиссия закончила проверку всех 4655 укрытий Киева.

Результаты неутешительные.

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Свободно доступными оказались меньше половины укрытий, только 44%. Еще 21% доступны в течение 5 мин - обычно это дежурные, которые открывают укрытие по тревоге.

Только 15% пригодны без существенных замечаний. Еще 50% технически пригодны, но их надо приводить в порядок".