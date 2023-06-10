Підрив Каховської ГЕС: 27 людей вважаються зниклими безвісти

МВС повідомило, що станом на обід 10 червня у Херсонській області нарахували 27 зниклих безвісти після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Джерело: МВС

Деталі: Зазначається, що на Херсонщині підтоплено 47 населених пунктів, із них: 33 (3815 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій.

Загинуло 4 людей, безвісти зниклими вважаються 27 осіб

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Також у Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 936 осіб, серед яких 167 дітей. 1 людина загинула.

На Дніпропетровщині відсутнє водопостачання у понад 89 тис. абонентів у 26 населених пунктах.