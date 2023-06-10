Подрыв Каховской ГЭС: 27 человек считаются пропавшими без вести

МВД сообщило, что по состоянию на обед 10 июня в Херсонской области насчитали 27 пропавших без вести после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Источник: МВД

Детали: Отмечается, что на Херсонщине подтоплены 47 населенных пунктов, из них: 33 (3815 домов) - на подконтрольной Украине территории, 14 - на временно оккупированной.

Погибло 4 человека, без вести пропавшими считаются 27 человек

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Также в Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт. Эвакуированы 936 человек, среди которых 167 детей. 1 человек погиб.

На Днепропетровщине отсутствует водоснабжение у более 89 тыс. абонентов в 26 населенных пунктах.