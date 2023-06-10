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Литва перевірить причетність Білорусі до незаконного переміщення українських дітей

"Європейська правда"Субота, 10 червня 2023, 16:02

Глава МЗС Литви надіслав лист генеральному прокурору країни Ніді Грунскене, в якому передав їй інформацію лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської щодо можливого незаконного переміщення українських дітей на територію Білорусі та причетності до цього злочину представників білоруської влади.

Про це повідомило МЗС Литви 9 червня на своєму офіційному сайті, пише "Європейська правда".

"Незаконна депортація або переміщення цивільних осіб є діями, які класифікуються як злочини проти людяності та воєнні злочини, і караються як згідно з кримінальним законодавством Литовської Республіки, так і згідно з міжнародним правом", – написав глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс у листі.

Він підкреслив, що, розслідуючи воєнні злочини в Україні, важливо не допустити безкарності, тому необхідно оцінити можливий внесок не лише Росії, а й її спільників, представників влади Білорусі, включно з найвищими посадовими особами.

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Міністр попросив генпрокурора Литви оцінити, чи є наведена інформація підставою для розширення обсягу розслідувань, які вже тривають, або для початку нових досудових розслідувань щодо розлучення з дітьми, депортації чи переміщення цивільних осіб, а також тілесних ушкоджень, катувань або іншого нелюдського поводження з особами, які захищені міжнародним гуманітарним правом.

У доданих до листа документах вказано, що після початку війни Росії проти України понад 2 тисячі українських дітей, переважно сиріт, були незаконно перевезені з тимчасово окупованих територій України до таборів Білорусі, ймовірно, за розпорядженням білоруських режиму або з його схваленням.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Генеральна прокуратура Литовської Республіки оголосила про початок досудового розслідування щодо забороненого міжнародним правом поводження з людьми, а також агресії та заборонених військових дій.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше білоруський опозиціонер, керівник Народного антикризового управління, заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко заявив, що в Білорусь вивезли щонайменше 2 150 дітей з тимчасово захоплених територій України.

Україна розслідує причетність Білорусі до примусового вивезення дітей з окупованих РФ територій.

Теми: БілорусьРосіядепортація війна
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