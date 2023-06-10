Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Литва перевірить причетність Білорусі до незаконного переміщення українських дітей

"Європейська правда"Субота, 10 червня 2023, 16:02

Глава МЗС Литви надіслав лист генеральному прокурору країни Ніді Грунскене, в якому передав їй інформацію лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської щодо можливого незаконного переміщення українських дітей на територію Білорусі та причетності до цього злочину представників білоруської влади.

Про це повідомило МЗС Литви 9 червня на своєму офіційному сайті, пише "Європейська правда".

"Незаконна депортація або переміщення цивільних осіб є діями, які класифікуються як злочини проти людяності та воєнні злочини, і караються як згідно з кримінальним законодавством Литовської Республіки, так і згідно з міжнародним правом", – написав глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс у листі.

Реклама:

Він підкреслив, що, розслідуючи воєнні злочини в Україні, важливо не допустити безкарності, тому необхідно оцінити можливий внесок не лише Росії, а й її спільників, представників влади Білорусі, включно з найвищими посадовими особами.

Міністр попросив генпрокурора Литви оцінити, чи є наведена інформація підставою для розширення обсягу розслідувань, які вже тривають, або для початку нових досудових розслідувань щодо розлучення з дітьми, депортації чи переміщення цивільних осіб, а також тілесних ушкоджень, катувань або іншого нелюдського поводження з особами, які захищені міжнародним гуманітарним правом.

У доданих до листа документах вказано, що після початку війни Росії проти України понад 2 тисячі українських дітей, переважно сиріт, були незаконно перевезені з тимчасово окупованих територій України до таборів Білорусі, ймовірно, за розпорядженням білоруських режиму або з його схваленням.

ВІДЕО ДНЯ

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Генеральна прокуратура Литовської Республіки оголосила про початок досудового розслідування щодо забороненого міжнародним правом поводження з людьми, а також агресії та заборонених військових дій.

Раніше білоруський опозиціонер, керівник Народного антикризового управління, заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко заявив, що в Білорусь вивезли щонайменше 2 150 дітей з тимчасово захоплених територій України.

Україна розслідує причетність Білорусі до примусового вивезення дітей з окупованих РФ територій.

Теми: БілорусьРосіядепортація війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: