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Литва проверит причастность Беларуси к незаконному перемещению украинских детей

"Европейская правда"Суббота, 10 июня 2023, 16:02

Глава МИД Литвы направил письмо генеральному прокурору страны Ниде Грунскене, в котором передал ей информацию лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о возможном незаконном перемещении украинских детей на территорию Беларуси и причастности к этому преступлению представителей белорусских властей.

Об этом сообщил МИД Литвы 9 июня на своем официальном сайте, пишет "Европейская правда".

"Незаконная депортация или перемещение гражданских лиц являются действиями, которые классифицируются как преступления против человечности и военные преступления, и наказываются как в соответствии с уголовным законодательством Литовской Республики, так и в соответствии с международным правом", – написал глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис в письме.

Он подчеркнул, что, расследуя военные преступления в Украине, важно не допустить безнаказанности, поэтому необходимо оценить возможный вклад не только России, но и ее сообщников, представителей власти Беларуси, включая высших должностных лиц.

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Министр попросил генпрокурора Литвы оценить, является ли приведенная информация основанием для расширения объема расследований, которые уже продолжаются, или для начала новых досудебных расследований по разводу с детьми, депортации или перемещения гражданских лиц, а также телесных повреждений, пыток или другого бесчеловечного обращения с лицами, которые защищены международным гуманитарным правом.

В приложенных к письму документах указано, что после начала войны России против Украины более 2 тысяч украинских детей, преимущественно сирот, были незаконно перевезены с временно оккупированных территорий Украины в лагеря Беларуси, вероятно, по распоряжению белорусского режима или с его одобрения.

После начала полномасштабной войны России против Украины Генеральная прокуратура Литовской Республики объявила о начале досудебного расследования в отношении запрещенного международным правом обращения с людьми, а также агрессии и запрещенных военных действий.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее белорусский оппозиционер, руководитель Народного антикризисного управления, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко заявил, что в Беларусь вывезли по меньшей мере 2 150 детей с временно захваченных территорий Украины.

Украина расследует причастность Беларуси к принудительному вывозу детей с оккупированных РФ территорий.

Темы: БеларусьРосcиядепортация война
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