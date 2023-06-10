Литва проверит причастность Беларуси к незаконному перемещению украинских детей

Глава МИД Литвы направил письмо генеральному прокурору страны Ниде Грунскене, в котором передал ей информацию лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о возможном незаконном перемещении украинских детей на территорию Беларуси и причастности к этому преступлению представителей белорусских властей.

Об этом сообщил МИД Литвы 9 июня на своем официальном сайте, пишет "Европейская правда".

"Незаконная депортация или перемещение гражданских лиц являются действиями, которые классифицируются как преступления против человечности и военные преступления, и наказываются как в соответствии с уголовным законодательством Литовской Республики, так и в соответствии с международным правом", – написал глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис в письме.

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Он подчеркнул, что, расследуя военные преступления в Украине, важно не допустить безнаказанности, поэтому необходимо оценить возможный вклад не только России, но и ее сообщников, представителей власти Беларуси, включая высших должностных лиц.

Министр попросил генпрокурора Литвы оценить, является ли приведенная информация основанием для расширения объема расследований, которые уже продолжаются, или для начала новых досудебных расследований по разводу с детьми, депортации или перемещения гражданских лиц, а также телесных повреждений, пыток или другого бесчеловечного обращения с лицами, которые защищены международным гуманитарным правом.

В приложенных к письму документах указано, что после начала войны России против Украины более 2 тысяч украинских детей, преимущественно сирот, были незаконно перевезены с временно оккупированных территорий Украины в лагеря Беларуси, вероятно, по распоряжению белорусского режима или с его одобрения.

ВИДЕО ДНЯ

После начала полномасштабной войны России против Украины Генеральная прокуратура Литовской Республики объявила о начале досудебного расследования в отношении запрещенного международным правом обращения с людьми, а также агрессии и запрещенных военных действий.

Ранее белорусский оппозиционер, руководитель Народного антикризисного управления, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко заявил, что в Беларусь вывезли по меньшей мере 2 150 детей с временно захваченных территорий Украины.

Украина расследует причастность Беларуси к принудительному вывозу детей с оккупированных РФ территорий.