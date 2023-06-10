Зеленський про лідерів Франції, Німеччини й Польщі: Сподіваюсь, думають про вступ України в НАТО

Президент Володимир Зеленський сподівається, що лідери Франції, Німеччини та Польщі під час запланованої на понеділок зустрічі думатимуть про те, як прискорити вступ України до НАТО.

Джерело: Зеленський у суботу на пресконференції після зустрічі з прем'єрміністром Канади Джастіном Трюдо, передає "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зеленський повідомив, що в неділю в нього відбудеться телефонна розмова з президентом Польщі Анджеєм Дудою, у якій вони обговорять майбутню зустріч польського президента з лідерами Німеччини та Франції.

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Пряма мова: "Завтра у мене буде розмова з президентом Польщі, думаю, він мені скаже, про що ця зустріч.

Будемо сподіватися, що колеги думають про те, як прискорити вступ України до НАТО. Або ні, подивимося".

Що передувало: За даними видання Politico, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда наступного понеділка прибудуть до Парижа для переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном. Очікують, що зустріч за вечерею буде присвячена прагненню України до членства в НАТО і гарантіям безпеки з боку союзників напередодні саміту Альянсу в липні.