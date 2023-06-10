Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський про лідерів Франції, Німеччини й Польщі: Сподіваюсь, думають про вступ України в НАТО

Катерина ТищенкоСубота, 10 червня 2023, 16:33
Зеленський про лідерів Франції, Німеччини й Польщі: Сподіваюсь, думають про вступ України в НАТО
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський сподівається, що лідери Франції, Німеччини та Польщі під час запланованої на понеділок зустрічі думатимуть про те, як прискорити вступ України до НАТО.

Джерело: Зеленський у суботу на пресконференції після зустрічі з прем'єрміністром Канади Джастіном Трюдо, передає "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зеленський повідомив, що в неділю в нього відбудеться телефонна розмова з президентом Польщі Анджеєм Дудою, у якій вони обговорять майбутню зустріч польського президента з лідерами Німеччини та Франції.

Пряма мова: "Завтра у мене буде розмова з президентом Польщі, думаю, він мені скаже, про що ця зустріч.

Реклама:

Будемо сподіватися, що колеги думають про те, як прискорити вступ України до НАТО. Або ні, подивимося".

Що передувало: За даними видання Politico, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда наступного понеділка прибудуть до Парижа для переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном. Очікують, що зустріч за вечерею буде присвячена прагненню України до членства в НАТО і гарантіям безпеки з боку союзників напередодні саміту Альянсу в липні.

Теми: ЗеленськийФранціяПольщаНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії

Україна перехоплює ініціативу, але потрібна зброя до 200 км – Міноборони

Заявами про передачу ядерної зброї Путін закріплює військовий контроль РФ над Білоруссю – ISW

Саакашвілі відповів президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати. Лист

Президент ПАР назвав 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні

Зеленський відповів африканським лідерам щодо мирних переговорів з РФ

Усі новини...
Зеленський
Канада підтримала вступ України в НАТО, "щойно дозволять умови"
Зеленський про контрнаступ: Усі командувачі налаштовані позитивно, так Путіну й передайте
Зеленський про наслідки підриву ГЕС: Колосальна кількість проблем, але здолаємо
Останні новини
14:21
Французький телеканал зробив репортаж з позицій армії РФ, не згадуючи про агресію
13:50
"Оператор ГТС" шукає рекрутингову компанію для відбору кандидатів до наглядової ради
13:32
відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії
13:18
"Вибирався, ніби з пекла": історія військового, який під час бою з окупантами втратив кінцівку
13:05
Блінкен заперечив чутки про наближення США та Ірану до угоди щодо ядерної програми Тегерану
12:47
фото, оновленоРосійська ракета влучила в автомобіль на Харківщині, загинули волонтери – ОВА
12:35
Повені у Сербії: надзвичайна ситуація у півсотні муніципалітетів
12:19
Федерація німецької промисловості передбачає стагнацію економіки Німеччини
12:08
У шахті Павлограду стався вибух, троє в лікарні
12:00
Понад 3 тисячі пар в Україні одружилось дистанційно за час повномасштабного вторгнення – Мін'юст
Усі новини...
Реклама: