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Зеленський про лідерів Франції, Німеччини й Польщі: Сподіваюсь, думають про вступ України в НАТО

Катерина ТищенкоСубота, 10 червня 2023, 16:33
Зеленський про лідерів Франції, Німеччини й Польщі: Сподіваюсь, думають про вступ України в НАТО
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський сподівається, що лідери Франції, Німеччини та Польщі під час запланованої на понеділок зустрічі думатимуть про те, як прискорити вступ України до НАТО.

Джерело: Зеленський у суботу на пресконференції після зустрічі з прем'єрміністром Канади Джастіном Трюдо, передає "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зеленський повідомив, що в неділю в нього відбудеться телефонна розмова з президентом Польщі Анджеєм Дудою, у якій вони обговорять майбутню зустріч польського президента з лідерами Німеччини та Франції.

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Пряма мова: "Завтра у мене буде розмова з президентом Польщі, думаю, він мені скаже, про що ця зустріч.

Будемо сподіватися, що колеги думають про те, як прискорити вступ України до НАТО. Або ні, подивимося".

Що передувало: За даними видання Politico, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда наступного понеділка прибудуть до Парижа для переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном. Очікують, що зустріч за вечерею буде присвячена прагненню України до членства в НАТО і гарантіям безпеки з боку союзників напередодні саміту Альянсу в липні.

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Теми: ЗеленськийФранціяПольщаНімеччина
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