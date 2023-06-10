Зеленский о лидерах Франции, Германии и Польши: Надеюсь, думают о вступлении Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский надеется, что лидеры Франции, Германии и Польши во время запланированной на понедельник встречи будут думать о том, как ускорить вступление Украины в НАТО.

Источник: Зеленский в субботу на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает "Интерфакс-Украина"

Детали: Зеленский сообщил, что в воскресенье у него состоится телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, в котором они обсудят предстоящую встречу польского президента с лидерами Германии и Франции.

Реклама:

Прямая речь: "Завтра у меня будет разговор с президентом Польши, думаю, он мне скажет, о чем эта встреча.

Будем надеяться, что коллеги думают о том, как ускорить вступление Украины в НАТО. Или нет, посмотрим".

Что предшествовало: По данным издания Politico, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда в следующий понедельник прибудут в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ожидается, что встреча за ужином будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности со стороны союзников накануне саммита Альянса в июле.