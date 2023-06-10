Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада підтримала вступ України в НАТО, "щойно дозволять умови"

"Європейська правда"Субота, 10 червня 2023, 16:41
Канада підтримала вступ України в НАТО, щойно дозволять умови
Трюдо і Зеленський у Києві 10 червня, скріншот відео ОП

Під час зустрічі в Києві 10 червня президент України та прем'єр-міністр Канади ухвалили декларацію, у якій Оттава підтримала набуття членства України в НАТО, "щойно це дозволять умови".

Текст декларації оприлюднив Офіс президента України 10 червня, повідомляє "Європейська правда". 

Як зазначено, у межах НАТО Канада наголошує, що Україна має право обирати власні заходи безпеки. У той самий час Канада продовжує зосереджуватися на негайній підтримці для зміцнення здатності України до самооборони. 

Згідно з документом, Канада повністю підтримує Раду Україна – НАТО як майданчик для подальшого посилення та розширення поточної співпраці з метою сприяння реалізації шляху України до євроатлантичної сім'ї, відповідно до Бухарестської декларації.

Реклама:

"Канада підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови. Україна та Канада з нетерпінням очікують на розв’язання цих питань на Саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", – йдеться у тексті декларації.

Як відомо, Україна підписала схожі декларації з понад півтора десятком держав Альянсу. Не всі з них підтримують швидкий вступ України до НАТО. Деякі погодилися лише повторити офіційну позицію Альянсу про те, що Україна має євроатлантичне майбутнє і колись у майбутньому вступить до НАТО.

У межах турне до європейських столиць у травні президент Володимир Зеленський ухвалив декларації з підтримкою членства України в НАТО з лідерами ІталіїНімеччини та Франції.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КанадаНАТОЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії

Україна перехоплює ініціативу, але потрібна зброя до 200 км – Міноборони

Заявами про передачу ядерної зброї Путін закріплює військовий контроль РФ над Білоруссю – ISW

Саакашвілі відповів президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати. Лист

Президент ПАР назвав 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні

Зеленський відповів африканським лідерам щодо мирних переговорів з РФ

Усі новини...
Канада
Дим від лісових пожеж у Канаді дійшов до Європи
Прем’єр Канади Трюдо прибув з неоголошеним візитом до Києва
Канада запровадила санкції проти молдовського олігарха Шора і його партії
Останні новини
14:21
Французький телеканал зробив репортаж з позицій армії РФ, не згадуючи про агресію
13:50
"Оператор ГТС" шукає рекрутингову компанію для відбору кандидатів до наглядової ради
13:32
відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії
13:18
"Вибирався, ніби з пекла": історія військового, який під час бою з окупантами втратив кінцівку
13:05
Блінкен заперечив чутки про наближення США та Ірану до угоди щодо ядерної програми Тегерану
12:47
фото, оновленоРосійська ракета влучила в автомобіль на Харківщині, загинули волонтери – ОВА
12:35
Повені у Сербії: надзвичайна ситуація у півсотні муніципалітетів
12:19
Федерація німецької промисловості передбачає стагнацію економіки Німеччини
12:08
У шахті Павлограду стався вибух, троє в лікарні
12:00
Понад 3 тисячі пар в Україні одружилось дистанційно за час повномасштабного вторгнення – Мін'юст
Усі новини...
Реклама: