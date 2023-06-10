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Канада поддержала вступление Украины в НАТО, "как только позволят условия"

"Европейская правда"Суббота, 10 июня 2023, 16:41
Канада поддержала вступление Украины в НАТО, как только позволят условия
Трюдо и Зеленский в Киеве 10 июня, скриншот видео ОП

Во время встречи в Киеве 10 июня президент Украины и премьер-министр Канады приняли декларацию, в которой Оттава поддержала обретение членства Украины в НАТО, "как только это позволят условия".

Текст декларации обнародовал Офис президента Украины 10 июня, сообщает "Европейская правда". 

Как указано, в рамках НАТО Канада отмечает, что Украина имеет право выбирать собственные меры безопасности. В то же время Канада продолжает сосредотачиваться на немедленной поддержке для укрепления способности Украины к самообороне. 

Согласно документу, Канада полностью поддерживает Совет Украина – НАТО как площадку для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества с целью содействия реализации пути Украины к евроатлантической семье, в соответствии с Бухарестской декларацией.

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"Канада поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия. Украина и Канада с нетерпением ожидают решения этих вопросов на Саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", – говорится в тексте декларации.

Как известно, Украина подписала похожие декларации с более чем полутора десятком государств Альянса. Не все из них поддерживают быстрое вступление Украины в НАТО. Некоторые согласились лишь повторить официальную позицию Альянса о том, что Украина имеет евроатлантическое будущее и когда-то в будущем вступит в НАТО.

В рамках турне по европейским столицам в мае президент Владимир Зеленский принял декларации с поддержкой членства Украины в НАТО с лидерами Италии, Германии и Франции.

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Темы: КанадаНАТОЗеленский
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