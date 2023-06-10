Канада виділяє нову військову допомогу Україні, навчатиме пілотів

Канада візьме участь у багатонаціональних зусиллях з підготовки українських пілотів винищувачів та надасть Києву новий пакет військової допомоги на суму 500 млн канадських доларів ($ 370 млн).

Про це під час візиту до Києва в суботу заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, його цитує "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні я можу оголосити, що ми надамо 500 млн доларів нового фінансування для військової допомоги. Загалом ми надали вже понад 8 млрд доларів, з яких 1 млрд військової допомоги", – сказав Трюдо у суботу на пресконференції в Києві після зустрічі з президентом Зеленським.

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За його словами, Канада приєднається до процесів навчання українських пілотів польотам на західних літаках.

"Ми також дамо додаткові 287 ракет АІМ-7, які були надані для того, щоб захистити небо України, і крім того – 10 тисяч снарядів 155-мм калібру", – зазначив Трюдо.

Він також оголосив про надання 10 мільйонів канадських доларів для допомоги постраждалим від повені після вибуху на Каховській ГЕС.

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Як повідомляла "ЄП", під час візиту до Києва в суботу Трюдо також підписав декларацію з президентом Володимиром Зеленським, у якій Оттава офіційно підтримала вступ України в НАТО, "щойно це дозволять умови".