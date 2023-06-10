Канада выделяет новую военную помощь Украине, будет обучать пилотов

Канада примет участие в многонациональных усилиях по подготовке украинских пилотов истребителей и предоставит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 500 млн канадских долларов ($370 млн).

Об этом во время визита в Киев в субботу заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, его цитирует "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Сегодня я могу объявить, что мы предоставим 500 млн долларов нового финансирования для военной помощи. В целом мы предоставили уже более 8 млрд долларов, из которых 1 млрд военной помощи", – сказал Трюдо в субботу на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Зеленским.

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По его словам, Канада присоединится к процессам обучения украинских пилотов полетам на западных самолетах.

"Мы также дадим дополнительные 287 ракет АИМ-7, которые были предоставлены для того, чтобы защитить небо Украины, и кроме того – 10 тысяч снарядов 155-мм калибра", – отметил Трюдо.

Он также объявил о пред.оставлении 10 миллионов канадских долларов для помощи пострадавшим от наводнения после взрыва на Каховской ГЭС

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Как сообщала "ЕП", во время визита в Киев в субботу Трюдо также подписал декларацию с президентом Владимиром Зеленским, в которой Оттава официально поддержала вступление Украины в НАТО, "как только это позволят условия".