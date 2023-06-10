Росіяни влучили в будинок у Запорізькій області, загинула сімейна пара

Внаслідок удару росіян по Оріхову Запорізької області загинула сімейна пара, у Преображенці травмовано чоловіка.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram

Дослівно: "Один поранений та двоє загиблих після ударів по прифронтовим населеним пунктам.

В Оріхові рашисти влучили у приватний будинок, на подвір'ї якого загинула сімейна пара – 58-річний чоловік та 54-річна жінка.

Реклама:

У Преображенці мінно-вибухові травми отримав 77-річний чоловік, якого оперативно доставили до медзакладу".