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Росіяни влучили в будинок у Запорізькій області, загинула сімейна пара

Катерина ТищенкоСубота, 10 червня 2023, 18:21
Росіяни влучили в будинок у Запорізькій області, загинула сімейна пара
наслідки обстрілу Оріхова, фото з Telegram Малашка

Внаслідок удару росіян по Оріхову Запорізької області загинула сімейна пара, у Преображенці травмовано чоловіка.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram

Дослівно: "Один поранений та двоє загиблих після ударів по прифронтовим населеним пунктам.

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В Оріхові рашисти влучили у приватний будинок, на подвір'ї якого загинула сімейна пара – 58-річний чоловік та 54-річна жінка.

У Преображенці мінно-вибухові травми отримав 77-річний чоловік, якого оперативно доставили до медзакладу".

Теми: Запорізька областьвійна
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