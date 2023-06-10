Росіяни влучили в будинок у Запорізькій області, загинула сімейна пара
Субота, 10 червня 2023, 18:21
Внаслідок удару росіян по Оріхову Запорізької області загинула сімейна пара, у Преображенці травмовано чоловіка.
Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram
Дослівно: "Один поранений та двоє загиблих після ударів по прифронтовим населеним пунктам.
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В Оріхові рашисти влучили у приватний будинок, на подвір'ї якого загинула сімейна пара – 58-річний чоловік та 54-річна жінка.
У Преображенці мінно-вибухові травми отримав 77-річний чоловік, якого оперативно доставили до медзакладу".