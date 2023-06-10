Россияне обстреляли дом в Запорожской области, погибла семейная пара
Суббота, 10 июня 2023, 18:21
В результате удара россиян по Орехову Запорожской области погибла семейная пара, в Преображенке травмирован мужчина.
Источник: председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram
Дословно: "Один раненый и двое погибших после ударов по прифронтовым населенным пунктам.
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В Орехове рашисты попали в частный дом, во дворе которого погибла семейная пара – 58-летний мужчина и 54-летняя женщина.
В Преображенке минно-взрывные травмы получил 77-летний мужчина, которого оперативно доставили в медучреждение".