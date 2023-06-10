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Россияне обстреляли дом в Запорожской области, погибла семейная пара

Катерина ТищенкоСуббота, 10 июня 2023, 18:21
Россияне обстреляли дом в Запорожской области, погибла семейная пара
последствия обстрела Орехова, фото из Telegram Малашко

В результате удара россиян по Орехову Запорожской области погибла семейная пара, в Преображенке травмирован мужчина.

Источник: председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram

Дословно: "Один раненый и двое погибших после ударов по прифронтовым населенным пунктам.

В Орехове рашисты попали в частный дом, во дворе которого погибла семейная пара – 58-летний мужчина и 54-летняя женщина.

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В Преображенке минно-взрывные травмы получил 77-летний мужчина, которого оперативно доставили в медучреждение".

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Темы: Запорожская областьвойна
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