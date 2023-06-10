У Бердянську окупанти намагаються приховати свої втрати – Генштаб

За даними Генштабу ЗСУ, в окупованому Бердянську росіяни намагаються приховати великі втрати окупаційних військ.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "Противник продовжує зазнавати великих втрат, які намагається приховати.

Так, в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу.

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На території самого моргу відзначено скупчення до десяти санітарних автомобілів та декількох автомобілів-рефрижераторів. Рух санітарних автомобілів у північному напрямку до лінії бойового зіткнення продовжується".