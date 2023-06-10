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В Бердянске оккупанты пытаются скрыть свои потери – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 10 июня 2023, 19:28
В Бердянске оккупанты пытаются скрыть свои потери – Генштаб
БЕРДЯНСК, ФОТО ЕВГЕНИЯ РУДЕНКО, УП

По данным Генштаба ВСУ, в оккупированном Бердянске россияне пытаются скрыть большие потери оккупационных войск.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "Противник продолжает нести большие потери, которые пытается скрыть.

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Так, во временно захваченном Бердянске Запорожской области оккупанты закрыли для посещения территорию в западной части города вокруг городского морга.

На территории самого морга отмечено скопление до десяти санитарных автомобилей и нескольких автомобилей-рефрижераторов. Движение санитарных автомобилей в северном направлении к линии боевого соприкосновения продолжается".

Темы: БердянсквойнаГенштаб
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