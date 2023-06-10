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Режим Лукашенка за рік передав РФ 131,5 тисячу тонн боєприпасів – ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 10 червня 2023, 20:18
Режим Лукашенка за рік передав РФ 131,5 тисячу тонн боєприпасів – ЗМІ
Лукашенко й Путін, фото AFP via Getty Images

За рік режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка передав Росії 131 582 тонни боєприпасів.

Джерело: проєкт білоруського журналіста й аналітика Антона Мотолька "Мотолько помоги" з посиланням на дані спільноти залізничників Білорусі

Деталі: Спільнота залізничників Білорусі опублікувала дані щодо вивезення боєприпасів з території Білорусі до РФ і на тимчасово окуповані території України за рік із січня 2022 року по лютий 2023 року.

З цих даних випливає, що обсяг вивезення боєприпасів за 13 місяців склав 131 582 тонни. Таким чином, у середньому за місяць вивозили приблизно 10 121 тонн. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну обсяги були в десятки разів меншими і почали зростати відразу ж після 24 лютого 2022 року.

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У січні та лютому 2022 року до РФ було вивезено 203 тонни, а вже в березні 2022 р. у 12,5 разів більше – 2 558 тонн. А наступного місяця, у квітні 2022 року, було досягнуто піку за обсягами вивезення боєприпасів у РФ за весь аналізований період – 29 741 тонна за місяць. Другим місяцем за обсягами став січень 2023 року – 24 421 тонна.

Найбільші вивезення за аналізований період відбувалися з 9-и залізничних станцій на території Білорусі. Найбільше снарядів вивезли з: 43-го арсеналу ракет і боєприпасів (залізнична станція Добруш) - 33 032 тонни; 46-го арсеналу ракет і боєприпасів (залізнична станція Бронна Гора) - 28 507 тонн; 1405-ї артилерійської бази (залізнична станція Осиповичі-1) - 25 237 тонн.

Також вивезення здійснювалося із залізничних станцій: Центроліт (20 833 т.), Бобр (7 993 т.), Річиця (10 523 т.), Барановичі-Центр (1 064 т.), Новобілицька (3 588 т.) і Степянка (805 т.).

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Снаряди, передані режимом Лукашенка РФ, вивозилися не тільки на територію РФ, а й безпосередньо на тимчасово окуповані території України, включно з Кримом, а також на окуповану територію Грузії.

Станції, куди було доставлено найбільшу кількість: Брянськ-Льговський (Брянськ, Брянська обл.) - 25 022 тонни; Тихонький (Краснодарський край) - 11 344 тонни; Олексіївка (Олексіївка, Бєлгородська обл.) - 10 513 тонн.

Безпосередньо до Криму снаряди доставляли на станції: Кіровська (3 335 т.), Солоне Озеро (3 852 т.), Джанкой (561 т.) і Армянськ (1 800 т.). Також 7 768 тонн боєприпасів доставили на станцію Луковський (Північна Осетія).

Теми: БілорусьЛукашенкоРосіявійна
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