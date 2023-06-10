Режим Лукашенко за год передал РФ 131,5 тысячу тонн боеприпасов – СМИ

За год режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко передал России 131 582 тонны боеприпасов.

Источник: проект белорусского журналиста и аналитика Антона Мотолько "Мотолько помоги" со ссылкой на данные сообщества железнодорожников Беларуси

Детали: Сообщество железнодорожников Беларуси опубликовало данные по вывозу боеприпасов с территории Беларуси в РФ и на временно оккупированные территории Украины за год с января 2022 по февраль 2023 г.

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Из этих данных следует, что объём вывоза боеприпасов за 13 месяцев составил 131 582 тонны. Таким образом, в среднем за месяц вывозилась примерно 10 121 тонна. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину объёмы были в десятки раз меньше и начали расти сразу же после 24 февраля 2022 года.

В январе и феврале 2022 года в РФ было вывезено 203 тонны, а уже в марте 2022 г. в 12,5 раз больше — 2 558 тонн. А в следующем месяце, в апреле 2022 года, был достигнут пик по объёмам вывоза боеприпасов в РФ за весь анализируемый период — 29 741 тонна за месяц. Вторым месяцем по объёмам стал январь 2023 года — 24 421 тонна.

Крупнейшие вывозы за анализируемый период проходили с 9-и железнодорожных станций на территории Беларуси. Больше всего снарядов вывезли с: 43–го арсенала ракет и боеприпасов (ЖД-станция Добруш) — 33 032 тонны; 46-го арсенала ракет и боеприпасов (ЖД-станция Бронная Гора) — 28 507 тонн; 1405-й артиллерийской базы (ЖД-станция Осиповичи-1) — 25 237 тонн.

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Также вывоз производился с ЖД-станций: Центролит (20 833 т.), Бобр (7 993 т.), Речица (10 523 т.),Барановичи-Центр. (1 064 т.), Новобелицкая (3 588 т.) и Степянка (805 т.).

Снаряды, переданные режимом Лукашенко РФ, вывозились не только на территорию РФ, но и напрямую на временно оккупированные территории Украины, включая Крым, а также на оккупированную территорию Грузии.

Станции, куда было доставлено наибольшее число: Брянск-Льговский (Брянск, Брянская обл.) — 25 022 тонны; Тихонький (Краснодарский край) — 11 344 тонны; Алексеевка (Алексеевка, Белгородская обл) — 10 513 тонн.

Напрямую в Крым снаряды доставлялись на станции: Кировская (3 335 т.), Солёное Озеро (3 852 т.), Джанкой (561 т.) и Армянск (1 800 т.). Также 7 768 тонн боеприпасов было доставлено на станцию Луковский (Северная Осетия).