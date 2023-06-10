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На Харківщині росіяни обстріляли рятувальників: один загинув, іншого поранено

Катерина ТищенкоСубота, 10 червня 2023, 20:28
На Харківщині росіяни обстріляли рятувальників: один загинув, іншого поранено
загиблий рятувальник Михайло Піскун, фото ДСНС

На Харківщині російські війська повторно обстріляли рятувальників, які гасили пожежу: один працівник ДСНС загинув, іще один дістав поранення.

Джерело: ДСНС Харківської області

Дослівно: "Черговий злочин проти рятувальників: під час гасіння пожежі повторний обстріл обірвав життя вогнеборця на Харківщині.

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Пожежному-рятувальнику 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській області Михайлу Піскуну було 29 років.

Повторний обстріл обірвав життя молодої сміливої людини. Його колега – пожежний-рятувальник Іван Москалюк зазнав чисельних поранень і був госпіталізований до лікарні".

Теми: Харківська областьДСНСвійна
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