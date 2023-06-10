На Харьковщине россияне обстреляли спасателей: один погиб, другой ранен

На Харьковщине российские войска повторно обстреляли спасателей, которые тушили пожар: один работник ГСЧС погиб, еще один получил ранения.

Источник: ГСЧС Харьковской области

Дословно: "Очередное преступление против спасателей: во время тушения пожара повторный обстрел оборвал жизнь пожарного на Харьковщине.

Пожарному-спасателю 12-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Михаилу Пискуну было 29 лет.

Реклама:

Повторный обстрел оборвал жизнь молодого смелого человека. Его коллега – пожарный-спасатель Иван Москалюк получил многочисленные ранения и был госпитализирован".