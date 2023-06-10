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ВР звернулася до ООН і держав-членів через підрив росіянами Каховської ГЕС

Катерина ТищенкоСубота, 10 червня 2023, 21:25
ВР звернулася до ООН і держав-членів через підрив росіянами Каховської ГЕС
зруйнована Каховська ГЕС, ФОТО З TELEGRAM ЕНЕРГОАТОМА

Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до ООН, парламентів та урядів її держав-членів, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей у зв’язку з підривом росіянами Каховської ГЕС.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram, картка законопроєкту на сайті ВР

Деталі: За ухвалення проєкту постанови №9375 проголосували 265 народних депутатів.

На сайті Верховної Ради опубліковано текст звернення.

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У ньому наголошується, що мінування Каховської гідроелектростанції було здійснене російськими окупантами одразу після її захоплення в перші тижні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а підрив станції став черговим заздалегідь спланованим актом державного тероризму.

Наголошується, що цей злочин РФ є не лише актом тероризму, екоциду, а й воєнним злочином відповідно до Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, Додаткового протоколу до неї 1977 року, а також порушенням Конвенції Організації Об’єднаних Націй про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище 1977 року.

ВР зазначає, що цей злочин Росії підтверджує високу актуальність "формули миру" президента Володимира Зеленського й закликає уряди й парламенти іноземних держав, ООН та інші міжнародні організації якнайшвидше приєднатися до втілення "формули миру".

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Верховна Рада закликала рішуче засудити російський терористичний акт, вчинений на Каховській ГЕС та визнати РФ державою – спонсором тероризму, а її дії – екоцидом та геноцидом українського народу.

Також парламент звернувся до держав Групи Семи та Європейського Союзу невідкладно розглянути питання про накладення на РФ нових жорстких далекосяжних санкцій, зокрема на російську ракетну індустрію та атомну галузь.

Генасамблею ООН Верховна Рада закликає терміново вжити заходів для припинення членства РФ у Раді безпеки ООН та в ООН.

ВР звертається до іноземних держав долучитися до розроблення та функціонування компенсаційного механізму, який забезпечив би повну компенсацію за шкоду, завдану РФ внаслідок збройної агресії проти України, а також збільшити військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні.

Теми: Верховна РадаКаховська ГЕС
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