Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВР обратилась к ООН и государствам-членам из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС

Катерина ТищенкоСуббота, 10 июня 2023, 21:25
ВР обратилась к ООН и государствам-членам из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС
разрушенная Каховская ГЭС, ФОТО ИЗ TELEGRAM ЭНЕРГОАТОМА

Верховная Рада приняла постановление об обращении к ООН, парламентам и правительствам ее государств-членов, международным организациям и их парламентским ассамблеям в связи с подрывом россиянами Каховской ГЭС.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, карточка законопроекта на сайте ВР

Детали: За принятие проекта постановления №9375 проголосовали 265 народных депутатов.

Реклама:

На сайте Верховной Рады опубликован текст обращения.

В нем отмечается, что минирование Каховской гидроэлектростанции было осуществлено российскими оккупантами сразу после ее захвата в первые недели полномасштабного вторжения РФ в Украину, а подрыв станции стал очередным заранее спланированным актом государственного терроризма.

Отмечается, что это преступление РФ является не только актом терроризма, экоцида, но и военным преступлением в соответствии с Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны 1949 года, Дополнительным протоколом к ней 1977 года, а также нарушением Конвенции Организации Объединенных Наций о запрещении военного или любого враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977 года.

ВИДЕО ДНЯ

ВР отмечает, что это преступление России подтверждает высокую актуальность "формулы мира" президента Владимира Зеленского и призывает правительства и парламенты иностранных государств, ООН и другие международные организации как можно быстрее присоединиться к воплощению "формулы мира".

Верховная Рада призвала решительно осудить российский террористический акт, совершенный на Каховской ГЭС и признать РФ государством - спонсором терроризма, а ее действия - экоцидом и геноцидом украинского народа.

Также парламент обратился к государствам Группы Семи и Европейского Союза безотлагательно рассмотреть вопрос о наложении на РФ новых жестких далеко идущих санкций, в частности на российскую ракетную индустрию и атомную отрасль.

Генассамблею ООН Верховная Рада призывает срочно принять меры для прекращения членства РФ в Совете безопасности ООН и в ООН.

ВР обращается к иностранным государствам присоединиться к разработке и функционированию компенсационного механизма, который обеспечил бы полную компенсацию за ущерб, причиненный РФ в результате вооруженной агрессии против Украины, а также увеличить военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине.

Темы: Верховная РадаКаховская ГЭС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Верховная Рада
Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене на время войны
Пять дополнительных оснований для прекращения выплаты пенсии: Рада приняла законопроект за основу
Рада создала комиссию, цель которой помочь русским народам стать свободными
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
Все новости...
Реклама: