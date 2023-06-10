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ВР обратилась к ООН и государствам-членам из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС

Катерина ТищенкоСуббота, 10 июня 2023, 21:25
ВР обратилась к ООН и государствам-членам из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС
разрушенная Каховская ГЭС, ФОТО ИЗ TELEGRAM ЭНЕРГОАТОМА

Верховная Рада приняла постановление об обращении к ООН, парламентам и правительствам ее государств-членов, международным организациям и их парламентским ассамблеям в связи с подрывом россиянами Каховской ГЭС.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, карточка законопроекта на сайте ВР

Детали: За принятие проекта постановления №9375 проголосовали 265 народных депутатов.

На сайте Верховной Рады опубликован текст обращения.

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В нем отмечается, что минирование Каховской гидроэлектростанции было осуществлено российскими оккупантами сразу после ее захвата в первые недели полномасштабного вторжения РФ в Украину, а подрыв станции стал очередным заранее спланированным актом государственного терроризма.

Отмечается, что это преступление РФ является не только актом терроризма, экоцида, но и военным преступлением в соответствии с Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны 1949 года, Дополнительным протоколом к ней 1977 года, а также нарушением Конвенции Организации Объединенных Наций о запрещении военного или любого враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977 года.

ВР отмечает, что это преступление России подтверждает высокую актуальность "формулы мира" президента Владимира Зеленского и призывает правительства и парламенты иностранных государств, ООН и другие международные организации как можно быстрее присоединиться к воплощению "формулы мира".

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Верховная Рада призвала решительно осудить российский террористический акт, совершенный на Каховской ГЭС и признать РФ государством - спонсором терроризма, а ее действия - экоцидом и геноцидом украинского народа.

Также парламент обратился к государствам Группы Семи и Европейского Союза безотлагательно рассмотреть вопрос о наложении на РФ новых жестких далеко идущих санкций, в частности на российскую ракетную индустрию и атомную отрасль.

Генассамблею ООН Верховная Рада призывает срочно принять меры для прекращения членства РФ в Совете безопасности ООН и в ООН.

ВР обращается к иностранным государствам присоединиться к разработке и функционированию компенсационного механизма, который обеспечил бы полную компенсацию за ущерб, причиненный РФ в результате вооруженной агрессии против Украины, а также увеличить военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине.

Темы: Верховная РадаКаховская ГЭС
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