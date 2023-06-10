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На Херсонщині заборонили купання і вилов риби, у Херсоні – й забір води

Катерина ТищенкоСубота, 10 червня 2023, 21:45
На Херсонщині заборонили купання і вилов риби, у Херсоні – й забір води
рятувальники на Херсонщині, фото ДСНС

На Херсонщині через наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС заборонили купання у водоймах, а також вилов і продаж риби, у Херсоні заборонено також водопой тварин і забір води.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у відеозверненні, Херсонська міська військова адміністрація

Пряма мова Прокудіна: "Концентрація низки шкідливих речовин у пробах води в десятки разів перевищує допустиму норму. На засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру дав доручення заборонити купання на водних об’єктах, а також заборонити вилов та продаж риби в області.

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У криницях та відкритих водоймах на затоплених територіях можуть опинитись хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень і сміттєзвалищ. Не забуваємо, що на дні зруйнованої росіянами Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин. Тому готуйте їжу й пийте тільки бутильовану або привізну воду".

Деталі: Прокудін також повідомив, що у неділю в області очікуються грози, місцями град, шквали 15-20 м/с, через що волонтерів не допускатимуть до рятувальних операцій.

Разом з тим, Херсонська МВА повідомляє, що начальник МВА Роман Мрочко підписав наказ про заборону на території Херсонської міської територіальної громади "купання, водопою тварин, забору води, вилову риби в акваторії Дніпра та акваторії інших водойм, місцях затоплення (підтоплення) населених пунктів Херсонської МТГ".

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Мрочко також повідомив, що рівень води у Херсоні знизився на понад 1 м. Він також закликав мешканців мікрорайону Острів евакуюватися.

Теми: Херсонська областьХерсонводаКаховська ГЕС
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