Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Херсонщине запретили купание и вылов рыбы, в Херсоне – и забор воды

Катерина ТищенкоСуббота, 10 июня 2023, 21:45
На Херсонщине запретили купание и вылов рыбы, в Херсоне – и забор воды
спасатели на Херсонщине, фото ГСЧС

На Херсонщине из-за последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС запретили купание в водоемах, а также вылов и продажу рыбы, в Херсоне запрещен также водопой животных и забор воды.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в видеообращении, Херсонская городская военная администрация

Прямая речь Прокудина: "Концентрация ряда вредных веществ в пробах воды в десятки раз превышает допустимую норму. На заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера дал поручение запретить купание на водных объектах, а также запретить вылов и продажу рыбы в области.

Реклама:

В колодцах и открытых водоемах на затопленных территориях могут оказаться химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных и свалок. Не забываем, что на дне разрушенной россиянами Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ. Поэтому готовьте пищу и пейте только бутилированную или привозную воду".

Детали: Прокудин также сообщил, что в воскресенье в области ожидаются грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с, из-за чего волонтеров не будут допускать к спасательным операциям.

Вместе с тем, Херсонская МВА сообщает, что начальник МВА Роман Мрочко подписал приказ о запрете на территории Херсонской городской территориальной общины "купания, водопоя животных, забора воды, вылова рыбы в акватории Днепра и акватории других водоемов, местах затопления (подтопления) населенных пунктов Херсонской МТГ".

ВИДЕО ДНЯ

Мрочко также сообщил, что уровень воды в Херсоне снизился более чем на 1 м. Он также призвал жителей микрорайона Остров эвакуироваться.

Темы: Херсонская областьХерсонводаКаховская ГЭС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Херсонская область
В Херсонской области россияне разрушили детсад
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
Все новости...
Реклама: