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На Херсонщине запретили купание и вылов рыбы, в Херсоне – и забор воды

Катерина ТищенкоСуббота, 10 июня 2023, 21:45
На Херсонщине запретили купание и вылов рыбы, в Херсоне – и забор воды
спасатели на Херсонщине, фото ГСЧС

На Херсонщине из-за последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС запретили купание в водоемах, а также вылов и продажу рыбы, в Херсоне запрещен также водопой животных и забор воды.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в видеообращении, Херсонская городская военная администрация

Прямая речь Прокудина: "Концентрация ряда вредных веществ в пробах воды в десятки раз превышает допустимую норму. На заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера дал поручение запретить купание на водных объектах, а также запретить вылов и продажу рыбы в области.

В колодцах и открытых водоемах на затопленных территориях могут оказаться химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных и свалок. Не забываем, что на дне разрушенной россиянами Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ. Поэтому готовьте пищу и пейте только бутилированную или привозную воду".

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Детали: Прокудин также сообщил, что в воскресенье в области ожидаются грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с, из-за чего волонтеров не будут допускать к спасательным операциям.

Вместе с тем, Херсонская МВА сообщает, что начальник МВА Роман Мрочко подписал приказ о запрете на территории Херсонской городской территориальной общины "купания, водопоя животных, забора воды, вылова рыбы в акватории Днепра и акватории других водоемов, местах затопления (подтопления) населенных пунктов Херсонской МТГ".

Мрочко также сообщил, что уровень воды в Херсоне снизился более чем на 1 м. Он также призвал жителей микрорайона Остров эвакуироваться.

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Темы: Херсонская областьХерсонводаКаховская ГЭС
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