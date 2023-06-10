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Сили оборони знищили колону техніки РФ у Запорізькій області – джерела

Валентина РоманенкоСубота, 10 червня 2023, 22:28
Сили оборони знищили колону техніки РФ у Запорізькій області – джерела
скриншот

Сили оборони знищили колону ворожої техніки на окупованій частині Запорізької області.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в розвідці

Дослівно: "На сьогодні окупанти вже не можуть почуватися безпечно навіть, начебто, у власному тилу. В селищі Заповітне Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області колона військової техніки 83 бригади повітряно-десантних військ РФ потрапила під прицільний вогонь українськмх захисників".

Деталі: За даними джерел УП, в результаті обстрілу окупанти втратили три артилерійські системи, два паливозаправники та вісім одиниць різноманітної техніки.

"Серед них – вантажівка з боєкомплектом, яка наостанок влаштувала справжній салют. Звільнення наших територій триває", – додають розвідники.

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Теми: Запорізька областьконтрнаступрозвідкавійна
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