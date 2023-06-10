Сили оборони знищили колону техніки РФ у Запорізькій області – джерела
Сили оборони знищили колону ворожої техніки на окупованій частині Запорізької області.
Джерело: співрозмовники "Української правди" в розвідці
Дослівно: "На сьогодні окупанти вже не можуть почуватися безпечно навіть, начебто, у власному тилу. В селищі Заповітне Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області колона військової техніки 83 бригади повітряно-десантних військ РФ потрапила під прицільний вогонь українськмх захисників".
знищення ворожої техніки в Запорізькій області.
відео, надане УП розвідкою.
епізод 1 pic.twitter.com/UjudfGuQjzРеклама:— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 10, 2023
Деталі: За даними джерел УП, в результаті обстрілу окупанти втратили три артилерійські системи, два паливозаправники та вісім одиниць різноманітної техніки.
"Серед них – вантажівка з боєкомплектом, яка наостанок влаштувала справжній салют. Звільнення наших територій триває", – додають розвідники.
салют БК знищеної колони ворога в Запорізькій області.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 10, 2023
відео, надане УП розвідкою
епізод 2 pic.twitter.com/dofaTlkqm5