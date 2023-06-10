Силы обороны уничтожили колонну техники РФ в Запорожской области – источники
Силы обороны уничтожили колонну вражеской техники на оккупированной части Запорожской области.
Источник: собеседники "Украинской правды" в разведке
Дословно: "На сегодня оккупанты уже не могут чувствовать себя безопасно даже, вроде бы, в собственном тылу. В поселке Заветное Каменско-Днепровского района Запорожской области колонна военной техники 83 бригады воздушно-десантных войск РФ попала под прицельный огонь украинских защитников".
знищення ворожої техніки в Запорізькій області.
відео, надане УП розвідкою.
епізод 1 pic.twitter.com/UjudfGuQjzРеклама:— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 10, 2023
Детали: По данным источников УП, в результате обстрела оккупанты потеряли три артиллерийские системы, два топливозаправщика и восемь единиц различной техники.
"Среди них - грузовик с боекомплектом, который напоследок устроил настоящий салют. Освобождение наших территорий продолжается", - добавляют разведчики.
салют БК знищеної колони ворога в Запорізькій області.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 10, 2023
відео, надане УП розвідкою
епізод 2 pic.twitter.com/dofaTlkqm5