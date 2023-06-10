Силы обороны уничтожили колонну техники РФ в Запорожской области – источники

Силы обороны уничтожили колонну вражеской техники на оккупированной части Запорожской области.

Источник: собеседники "Украинской правды" в разведке

Дословно: "На сегодня оккупанты уже не могут чувствовать себя безопасно даже, вроде бы, в собственном тылу. В поселке Заветное Каменско-Днепровского района Запорожской области колонна военной техники 83 бригады воздушно-десантных войск РФ попала под прицельный огонь украинских защитников".

Реклама:

знищення ворожої техніки в Запорізькій області.

відео, надане УП розвідкою.

епізод 1 pic.twitter.com/UjudfGuQjz — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 10, 2023

Детали: По данным источников УП, в результате обстрела оккупанты потеряли три артиллерийские системы, два топливозаправщика и восемь единиц различной техники.

ВИДЕО ДНЯ

"Среди них - грузовик с боекомплектом, который напоследок устроил настоящий салют. Освобождение наших территорий продолжается", - добавляют разведчики.