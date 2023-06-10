На Херсонщині площа затоплених територій зменшилася вдвічі – ОВА

Протягом дня рівень підтоплення на Херсонщині після підриву окупантами Каховської ГЕС зменшився на 27 см, площа затоплених територій вже зменшилася удвічі.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у відеозверненні

Пряма мова: "В порівнянні з ранком середній рівень підтоплення зменшився на 27 см і зараз становить 4.45 м.

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Площа затоплених територій зменшилася практично вдвічі. Вода відійшла з Миколаївки, Львового та Ольгівки Бериславського району. Досі підтопленими залишаються 32 населених пункти на правобережжі. Під водою 3784 житлові будинки".

Деталі: Прокудін повідомив, що станом на вечір суботи з небезпечних населених пунктів евакуювали 2699 людей, з них 178 дітей та 67 маломобільних осіб.

"На тимчасово окупованому лівому березі ситуація залишається критичною. Зараз там затоплено 14 населених пунктів. Евакуаційні заходи окупаційна влада не проводить", - сказав він.

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