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На Херсонщині площа затоплених територій зменшилася вдвічі – ОВА

Катерина ТищенкоСубота, 10 червня 2023, 22:57
На Херсонщині площа затоплених територій зменшилася вдвічі – ОВА
затоплена Херсонщина, фото ДСНС

Протягом дня рівень підтоплення на Херсонщині після підриву окупантами Каховської ГЕС зменшився на 27 см, площа затоплених територій вже зменшилася удвічі.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у відеозверненні

Пряма мова: "В порівнянні з ранком середній рівень підтоплення зменшився на 27 см і зараз становить 4.45 м.

Площа затоплених територій зменшилася практично вдвічі. Вода відійшла з Миколаївки, Львового та Ольгівки Бериславського району. Досі підтопленими залишаються 32 населених пункти на правобережжі. Під водою 3784 житлові будинки".

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Деталі: Прокудін повідомив, що станом на вечір суботи з небезпечних населених пунктів евакуювали 2699 людей, з них 178 дітей та 67 маломобільних осіб.

"На тимчасово окупованому лівому березі ситуація залишається критичною. Зараз там затоплено 14 населених пунктів. Евакуаційні заходи окупаційна влада не проводить", - сказав він.

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Теми: Херсонська областьКаховська ГЕС
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