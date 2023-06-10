Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Херсонщині площа затоплених територій зменшилася вдвічі – ОВА

Катерина ТищенкоСубота, 10 червня 2023, 22:57
На Херсонщині площа затоплених територій зменшилася вдвічі – ОВА
затоплена Херсонщина, фото ДСНС

Протягом дня рівень підтоплення на Херсонщині після підриву окупантами Каховської ГЕС зменшився на 27 см, площа затоплених територій вже зменшилася удвічі.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у відеозверненні

Пряма мова: "В порівнянні з ранком середній рівень підтоплення зменшився на 27 см і зараз становить 4.45 м.

Реклама:

Площа затоплених територій зменшилася практично вдвічі. Вода відійшла з Миколаївки, Львового та Ольгівки Бериславського району. Досі підтопленими залишаються 32 населених пункти на правобережжі. Під водою 3784 житлові будинки".

Деталі: Прокудін повідомив, що станом на вечір суботи з небезпечних населених пунктів евакуювали 2699 людей, з них 178 дітей та 67 маломобільних осіб.

"На тимчасово окупованому лівому березі ситуація залишається критичною. Зараз там затоплено 14 населених пунктів. Евакуаційні заходи окупаційна влада не проводить", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: "Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні

Теми: Херсонська областьКаховська ГЕС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Останні новини
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: