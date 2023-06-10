На Херсонщине площадь затопленных территорий уменьшилась вдвое – ОВА

В течение дня уровень подтопления на Херсонщине после подрыва оккупантами Каховской ГЭС уменьшился на 27 см, площадь затопленных территорий уже уменьшилась вдвое.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в видеообращении

Прямая речь: "По сравнению с утром средний уровень подтопления уменьшился на 27 см и сейчас составляет 4.45 м.

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Площадь затопленных территорий уменьшилась практически вдвое. Вода отошла из Николаевки, Львового и Ольговки Бериславского района. До сих пор подтопленными остаются 32 населенных пункта на правобережье. Под водой 3784 жилых дома".

Детали: Прокудин сообщил, что по состоянию на вечер субботы из опасных населенных пунктов эвакуировали 2699 человек, из них 178 детей и 67 маломобильных лиц.

"На временно оккупированном левом берегу ситуация остается критической. Сейчас там затоплено 14 населенных пунктов. Эвакуационные мероприятия оккупационные власти не проводят", - сказал он.

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