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"Манчестер Сіті" виграв Лігу чемпіонів, обігравши у фіналі "Інтер"

"Українська правда"Неділя, 11 червня 2023, 00:20
Манчестер Сіті виграв Лігу чемпіонів, обігравши у фіналі Інтер
Гравці "Манчестер Сіті". Фото Getty Images

Англійський футбольний клуб "Манчестер Сіті" став переможцем сезону Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23, у фіналі команда з мінімальним рахунком 1:0 обіграла італійський клуб "Інтер".

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Перший тайм матчу пройшов майже без моментів, пише видання. Чи не єдина нагода була у Ерліна Голана, він пробивав з-меж штрафної, але не обіграв воротаря "Інтера".

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У першому таймі травми зазнав півзахисник і лідер "Ман Сіті" Кевін де Брейне, його довелося замінити.

Англійський клуб переважав суперника за володінням, але особливо небезпечних моментів не створював.

Єдиний гол у матчі забив "Манчестер Сіті". На 68-й хвилині довга атака англійців закінчилася прострілом у штрафну, захисники "Інтера" вибили м'яч, але точно на ногу Родрі – півзахисник "Ман Сіті" пробив повз воротаря у ближній кут, 1:0.

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"Інтер" мав кілька нагод відігратися за останні 20 хвилин. Одного разу м'яч влучив у перекладину, а на 89-й хвилині воротар "Ман Сіті" Едерсон ногою відбив м'яч після удару впритул від Ромелу Лукаку.

Довідково. "Манчестер Сіті" вдруге в своїй історії вийшов до фіналу Ліги чемпіонів (однак жодного трофею раніше не вигравав), "Інтер" – вшосте зіграв у матчі за ключовий трофей (три перемоги).

На шляху до фіналу "Манчестер Сіті" не зазнав жодної поразки у сезоні Ліги чемпіонів: перше місце у групі (4 перемоги, 2 нічиї), три перемоги та три нічийні результати у плей-оф.

У "Інтера" було друге місце в групі (3 перемоги, 1 нічия та 2 поразки), а також чотири перемоги та дві нічиї у плей-оф.

Теми: футбол
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