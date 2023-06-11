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"Манчестер Сити" выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале "Интер"

"Украинская правда"Воскресенье, 11 июня 2023, 00:20
Манчестер Сити выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале Интер
Игроки "Манчестер Сити". Фото Getty Images

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" стал победителем сезона Лиги чемпионов УЕФА 2022/23, в финале команда с минимальным счетом 1:0 обыграла итальянский клуб "Интер".

Источник: "Суспільне"

Детали: Первый тайм матча прошел почти без моментов, пишет издание. Едва ли не единственная возможность была у Эрлина Голана, он пробивал из-за пределов штрафной, но не обыграл вратаря "Интера".

В первом тайме травму получил полузащитник и лидер "Ман Сити" Кевин де Брейне, его пришлось заменить.

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Английский клуб превосходил соперника по владению, но особо опасных моментов не создавал.

Единственный гол в матче забил "Манчестер Сити". На 68-й минуте длинная атака англичан закончилась прострелом в штрафную, защитники "Интера" выбили мяч, но точно на ногу Родри – полузащитник "Ман Сити" пробил мимо вратаря в ближний угол, 1:0.

"Интер" имел несколько возможностей отыграться за последние 20 минут. Однажды мяч попал в перекладину, а на 89-й минуте вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон ногой отбил мяч после удара в упор от Ромелу Лукаку.

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Справка. "Манчестер Сити" во второй раз в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов (однако ни одного трофея ранее не выигрывал), "Интер" – в шестой раз сыграл в матче за ключевой трофей (три победы).

На пути к финалу "Манчестер Сити" не потерпел ни одного поражения в сезоне Лиги чемпионов: первое место в группе (4 победы, 2 ничьи), три победы и три ничейных результата в плей-офф.

У "Интера" было второе место в группе (3 победы, 1 ничья и 2 поражения), а также четыре победы и две ничьи в плей-офф.

Темы: футбол
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