У Бєлгородській області зійшов з рейок вантажний поїзд – російська влада

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив, що в Олексіївському міському окрузі зійшли з рейок 15 вантажних вагонів локомотива.

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова: "НП в Олексіївському міському окрузі. Поруч із залізничною станцією з рейок зійшли 15 вантажних вагонів локомотива".

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Деталі: За попередніми даними російського губернатора, постраждалих немає, порушення в русі приміських поїздів також немає, на місці працюють оперативні служби, а інформація про причини НП уточнюється.

За словами Гладкова, порожній склад прямував до станції одного з підприємств.