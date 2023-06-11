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У Бєлгородській області зійшов з рейок вантажний поїзд – російська влада

"Українська правда"Неділя, 11 червня 2023, 01:12
У Бєлгородській області зійшов з рейок вантажний поїзд – російська влада
ФОТО ROSBALT.RU

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив, що в Олексіївському міському окрузі зійшли з рейок 15 вантажних вагонів локомотива.

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова: "НП в Олексіївському міському окрузі. Поруч із залізничною станцією з рейок зійшли 15 вантажних вагонів локомотива".

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Деталі: За попередніми даними російського губернатора, постраждалих немає, порушення в русі приміських поїздів також немає, на місці працюють оперативні служби, а інформація про причини НП уточнюється.

За словами Гладкова, порожній склад прямував до станції одного з підприємств.

Теми: Росіязалізниця
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