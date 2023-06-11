В Белгородской области сошел с рельсов грузовой поезд – российские власти

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что в Алексеевском городском округе сошли с рельсов 15 грузовых вагонов локомотива.

Источник: Гладков в Telegram

Прямая речь: "ЧП в Алексеевском городском округе. Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива".

Детали: По предварительным данным российского губернатора, пострадавших нет, нарушения в движении пригородных поездов также нет, на месте работают оперативные службы, а информация о причинах ЧП уточняется.

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По словам Гладкова, пустой состав направлялся к станции одного из предприятий.