В Белгородской области сошел с рельсов грузовой поезд – российские власти
Воскресенье, 11 июня 2023, 01:12
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что в Алексеевском городском округе сошли с рельсов 15 грузовых вагонов локомотива.
Источник: Гладков в Telegram
Прямая речь: "ЧП в Алексеевском городском округе. Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива".
Детали: По предварительным данным российского губернатора, пострадавших нет, нарушения в движении пригородных поездов также нет, на месте работают оперативные службы, а информация о причинах ЧП уточняется.
Реклама:
По словам Гладкова, пустой состав направлялся к станции одного из предприятий.
ВИДЕО ДНЯ