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Українські сили досягли локальних успіхів у Запорізькій області – ISW

"Українська правда"Неділя, 11 червня 2023, 03:11
Українські сили досягли локальних успіхів у Запорізькій області – ISW
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ

Українські сили на заході Запорізької області досягли локальних успіхів під час контратак на південний захід і південний схід від Оріхова, про це вказують геолокаційні кадри від 10 червня, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: Попри те, що геолокаційні кадри вказують на локальні успіхи українських Сил оборони на південний захід і південний схід від Оріхова Запорізької області, російські воєнкори продовжують стверджувати, що війська РФ в цьому районі успішно обороняються від спроб українського наступу, відзначили в інституті.

Аналітики заявили, що російські війська в Запорізькій області продовжують оборонятися від українських атак відповідно до обґрунтованої тактичної оборонної доктрини.

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Дослівно: "За попередньою оцінкою ISW, російські війська відреагували на початок українських контрнаступальних операцій на заході Запорізької області відповідно до усталеної російської доктрини, яка передбачає, що перший ешелон військ відбиває або уповільнює атакуючі сили за допомогою мінних полів, укріплень і опорних пунктів, а другий ешелон військ контратакує будь-які спроби прориву противника.

Російські повідомлення про українські атаки на півдні України в останні дні свідчать про те, що українські війська здійснюють обмежені прориви і тимчасово займають нові позиції, перш ніж російські війська пізніше відвойовують або витісняють українські війська з цих позицій.

Ця тактична схема вказує на те, що російські війська, ймовірно, підтримують доктринально обґрунтовані оборонні операції на півдні України".

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Більше деталей: В ISW заявили, що українські війська наразі намагаються провести надзвичайно складну тактичну операцію – лобовий штурм підготовлених оборонних позицій, який ускладнюється відсутністю переваги в повітрі.

При цьому, відзначили в інституті, початкові штурми українських сил не слід екстраполювати для прогнозування всіх українських операцій.

"Не дивно, що українські війська зазнають втрат під час початкових атак проти одних з найбільш підготовлених російських сил в Україні. Однак початкові атаки, особливо кадри, які російські джерела навмисно поширюють і висвітлюють, не є репрезентативними для всіх українських операцій. Російські військові залишаються небезпечними, на українські сили, безумовно, чекає важка боротьба, але Україна ще не перекинула переважну більшість своїх контрнаступальних сил, а російська оборона не є рівномірно міцною на всіх ділянках лінії фронту", – додали в ISW.

Теми: Запорізька областьРосіяУкраїнавійна
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