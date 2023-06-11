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Украинские силы достигли локальных успехов в Запорожской области – ISW

"Украинская правда"Воскресенье, 11 июня 2023, 03:11
Украинские силы достигли локальных успехов в Запорожской области – ISW
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГЕНШТАБА ВСУ

Украинские силы на западе Запорожской области достигли локальных успехов во время контратак на юго-запад и юго-восток от Орехова, об этом указывают геолокационные кадры от 10 июня, говорится в отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: Несмотря на то, что геолокационные кадры указывают на локальные успехи украинских Сил обороны на юго-западе и юго-востоке от Орехова Запорожской области, российские военкоры продолжают утверждать, что войска РФ в этом районе успешно обороняются от попыток украинского наступления, отметили в институте.

Аналитики заявили, что российские войска в Запорожской области продолжают обороняться от украинских атак в соответствии с обоснованной тактической оборонительной доктриной.

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Дословно: "По предварительной оценке ISW, российские войска отреагировали на начало украинских контрнаступательных операций на западе Запорожской области в соответствии с устоявшейся российской доктриной, которая предусматривает, что первый эшелон войск отражает или замедляет атакующие силы с помощью минных полей, укреплений и опорных пунктов, а второй эшелон войск контратакует любые попытки прорыва противника.

Российские сообщения об украинских атаках на юге Украины в последние дни свидетельствуют о том, что украинские войска совершают ограниченные прорывы и временно занимают новые позиции, прежде чем российские войска позже отвоевывают или вытесняют украинские войска с этих позиций.

Эта тактическая схема указывает на то, что российские войска, вероятно, поддерживают доктринально обоснованные оборонительные операции на юге Украины".

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Больше деталей: В ISW заявили, что украинские войска сейчас пытаются провести чрезвычайно сложную тактическую операцию – лобовой штурм подготовленных оборонительных позиций, который осложняется отсутствием преимущества в воздухе.

При этом, отметили в институте, начальные штурмы украинских сил не следует экстраполировать для прогнозирования всех украинских операций.

"Неудивительно, что украинские войска несут потери во время начальных атак против одних из самых подготовленных российских сил в Украине. Однако начальные атаки, особенно кадры, которые российские источники намеренно распространяют и освещают, не являются репрезентативными для всех украинских операций. Российские военные остаются опасными, украинским силам, безусловно, предстоит тяжелая борьба, но Украина еще не перебросила подавляющее большинство своих контрнаступательных сил, а российская оборона не является равномерно прочной на всех участках линии фронта", – добавили в ISW.

Темы: Запорожская областьРосcияУкраинавойна
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