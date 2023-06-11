За добу відбулося 35 бойових зіткнень з ворогом – зведення

Протягом 10 червня між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося 35 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 8 ракет, зокрема, 4 крилаті ракети наземного базування "Іскандер", та 35 іранських ударних БпЛА типу "Shahed" по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 2 крилаті ракети та 20 ударних БпЛА типу "Shahed".

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Крім того, ворог завдав 92 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень".

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Деталі: На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Чуйківка, Харківка, Соснівка, Вовківка, Степок, Велика Писарівка, Попівка, Дмитрівка Сумської області, а також Уди, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Нестерне та Мала Вовча на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Петро-Іванівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Табаївка на Харківщині та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське, Ямполівка, Зарічне, Лиман, Спірне, Веселе, Роздолівка та Рай-Олександрівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Білої Гори, успіху не мав. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Біла Гора, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне та Північне.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Гострого, Максимільянівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви та Великої Новосілки та обстріляв з артилерії Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів в районах Новопавлівки, Гуляйполя та Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них Времівка, Новосілка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Степове та Кам'янське Запорізької області; Золота Балка, Садове та місто Херсон.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші захисники знищили 4 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще 4 важливих об’єкти противника.