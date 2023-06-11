За сутки произошло 35 боевых столкновений с врагом – сводка

В течение 10 июня между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 35 боевых столкновений.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 8 ракет, в частности, 4 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер", и 35 иранских ударных БпЛА типа "Shahed" по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 2 крылатые ракеты и 20 ударных БпЛА типа "Shahed".

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Кроме того, враг нанес 92 авиационных ударов и совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта состоялось 35 боевых столкновений".

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Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасильевка, Середина-Буда, Чуйковка, Харьковка, Сосновка, Волковка, Степок, Большая Писаревка, Поповка, Дмитровка Сумской области, а также Уды, Старица, Волчанск, Бударки, Нестерно и Малая Волчья на Харьковщине.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Петро-Ивановка, Новомлинск, Западное, Масютовка, Кисловка, Табаевка на Харьковщине и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское, Ямполовка, Заречное, Лиман, Спирное, Веселое, Раздоловка и Рай-Александровка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Верхнекаменское, Спирное и Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Белой Горы, успеха не имел. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Белая Гора, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Железное и Северное.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Острого, Максимильяновки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Большой Новоселки и обстрелял из артиллерии Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационные удары в районах Новопавловки, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Степное и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Садовое и город Херсон.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши защитники уничтожили 4 вражеских разведывательных БПЛА различных типов.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, артиллерийское подразделение на огневой позиции и еще 4 важных объекта противника.