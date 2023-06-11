Українські захисники збили вночі 3 "Шахеди", які атакували Дніпропетровщину

Українські захисники збили 3 "Шахеди", які росіяни вночі 11 червня спрямували на Дніпропетровську область.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Цієї ночі оборонці з ПвК "Схід" влучно поцілили по ворожим безпілотникам. Мінуснули одразу три "Шахеди", спрямовані окупантами на Дніпропетровщину".

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Деталі: За словами очільника ОВА, вночі окупанти також били з важкої артилерії по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Лисак зазначив, що людей не зачепило, інші наслідки атаки уточнюються.