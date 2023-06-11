Украинские защитники сбили ночью 3 "Шахеды", которые атаковали Днепропетровщину
Воскресенье, 11 июня 2023, 07:43
Украинские защитники сбили 3 "Шахеды", которые россияне ночью 11 июня направили на Днепропетровскую область.
Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Этой ночью защитники из ПвК "Восток" точно попали по вражеским беспилотникам. Минуснули сразу три "Шахеды", направленные оккупантами на Днепропетровщину".
Детали: По словам главы ОВА, ночью оккупанты также били из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде, что на Никопольщине. Лысак отметил, что людей не задело, другие последствия атаки уточняются.
Реклама:
ВИДЕО ДНЯ