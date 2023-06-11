Росіяни поранили 13 цивільних на Донеччині та Херсонщині
Неділя, 11 червня 2023, 08:53
Внаслідок обстрілів російських окупантів Донецької та Херсонської областей 13 людей отримали поранення.
Джерело: Херсонська ОВА, Донецька ОВА
Деталі: За 10 червня росіяни поранили 8 жителів Донеччини: 2 у Красногорівці та Лимані, 1 в Авдіївці, Шахтарському, Північному та Максимільянівці.
Тим часом у Херсонській області за добу 5 поранених.
Реклама:
За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 41 раз обстріляли мирні населені пункти Херсонщини.
Уточнюється, що росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області
Сам Херсон ворог атакував 7 разів, випустивши по місту 32 снаряди.
ВІДЕО ДНЯ