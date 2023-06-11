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Росіяни поранили 13 цивільних на Донеччині та Херсонщині

Роман ПетренкоНеділя, 11 червня 2023, 08:53
Росіяни поранили 13 цивільних на Донеччині та Херсонщині
НАСЛІДКИ одного з обстрілів ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, ФОТО ОВА

Внаслідок обстрілів російських окупантів Донецької та Херсонської областей 13 людей отримали поранення.

Джерело: Херсонська ОВА, Донецька ОВА

Деталі: За 10 червня росіяни поранили 8 жителів Донеччини: 2 у Красногорівці та Лимані, 1 в Авдіївці, Шахтарському, Північному та Максимільянівці.

Тим часом у Херсонській області за добу 5 поранених.

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За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 41 раз обстріляли мирні населені пункти Херсонщини.

Уточнюється, що росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області

Сам Херсон ворог атакував 7 разів, випустивши по місту 32 снаряди.

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Теми: Донецька областьХерсонська областьобстрілвійна
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