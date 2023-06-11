Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни поранили 13 цивільних на Донеччині та Херсонщині

Роман ПетренкоНеділя, 11 червня 2023, 08:53
Росіяни поранили 13 цивільних на Донеччині та Херсонщині
НАСЛІДКИ одного з обстрілів ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, ФОТО ОВА

Внаслідок обстрілів російських окупантів Донецької та Херсонської областей 13 людей отримали поранення.

Джерело: Херсонська ОВА, Донецька ОВА

Деталі: За 10 червня росіяни поранили 8 жителів Донеччини: 2 у Красногорівці та Лимані, 1 в Авдіївці, Шахтарському, Північному та Максимільянівці.

Реклама:

Тим часом у Херсонській області за добу 5 поранених.

За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 41 раз обстріляли мирні населені пункти Херсонщини.

Уточнюється, що росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області

ВІДЕО ДНЯ

Сам Херсон ворог атакував 7 разів, випустивши по місту 32 снаряди.

Теми: Донецька областьХерсонська областьобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Донецька область
Обстріли Курахового: з-під завалів дістали тіло загиблого – МВА
В ніч на 30 серпня росіяни накрили вогнем Донеччину: двоє загиблих, семеро поранених
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Останні новини
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: