Россияне ранили 13 человек в Донецкой и Херсонской областях
Воскресенье, 11 июня 2023, 08:53
В результате обстрелов российских оккупантов Донецкой и Херсонской областей 13 человек получили ранения.
Источник: Херсонская ОВА, Донецкая ОВА
Детали: За 10 июня россияне ранили 8 жителей Донецкой области: 2 в Красногоровке и Лимане, 1 в Авдеевке, Шахтерском, Северном и Максимильяновке.
Тем временем в Херсонской области за сутки 5 раненых.
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По информации Херсонской ОГА, российские оккупанты 41 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины.
Уточняется, что россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области
Сам Херсон враг атаковал 7 раз, выпустив по городу 32 снаряда.
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