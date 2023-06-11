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Россияне ранили 13 человек в Донецкой и Херсонской областях

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 июня 2023, 08:53
Россияне ранили 13 человек в Донецкой и Херсонской областях
ПОСЛЕДСТВИЯ одного из обстрелов ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, ФОТО ОВА

В результате обстрелов российских оккупантов Донецкой и Херсонской областей 13 человек получили ранения.

Источник: Херсонская ОВА, Донецкая ОВА

Детали: За 10 июня россияне ранили 8 жителей Донецкой области: 2 в Красногоровке и Лимане, 1 в Авдеевке, Шахтерском, Северном и Максимильяновке.

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Тем временем в Херсонской области за сутки 5 раненых.

По информации Херсонской ОГА, российские оккупанты 41 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины.

Уточняется, что россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области

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Сам Херсон враг атаковал 7 раз, выпустив по городу 32 снаряда.

Темы: Донецкая областьХерсонская областьобстрелвойна
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