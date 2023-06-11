Підрив ГЕС: на ділянках Дніпра, які живлять Північно-Кримський канал, помітили обміління – Укргідроенерго

На ділянках Дніпра, які живлять водою Північно-Кримський канал, з’явилися сліди обміління після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, повідомляє Укргідроенерго.

Джерело: Укргідроенерго

Деталі: Рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватись

Станом на 08:00 ранку 11 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 9,35. За добу рівень води знизився на понад метр, а від моменту підриву більше ніж на 7 метрів.

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У той же час рівень води в Дніпрі на позначці Херсон становить 4,18 метри. За добу показник знизився на 0,54 м.

За даними Укргідроенерго, ситуація важко прогнозована і потребує подальшого контролю.