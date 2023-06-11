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Подрыв ГЭС: на участках Днепра, которые питают Северо-Крымский канал, заметили обмеления - Укргидроэнерго

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 июня 2023, 09:21
Подрыв ГЭС: на участках Днепра, которые питают Северо-Крымский канал, заметили обмеления - Укргидроэнерго
разрушенная каховская ГЭС, фото из соцсетей укргидроэнерго

На участках Днепра, которые питают водой Северо-Крымский канал, появились следы обмеления после того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС, сообщает Укргидроэнерго.

Источник: Укргидроэнерго

Детали: Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться

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По состоянию на 08:00 утра 11 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 9,35. За сутки уровень воды снизился более чем на метр, а с момента подрыва более чем на 7 метров.

В то же время уровень воды в Днепре на отметке Херсон составляет 4,18 метра. За сутки показатель снизился на 0,54 м.

По данным Укргидроэнерго, ситуация трудно прогнозируемая и требует дальнейшего контроля.

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Темы: Каховская ГЭСКрымвода
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