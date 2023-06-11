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Росія продовжує ракетний терор завдяки недіючим санкціям – Ігнат 

Софія СередаНеділя, 11 червня 2023, 10:06
Росія продовжує ракетний терор завдяки недіючим санкціям – Ігнат 
Юрій Ігнат. фото УП

Західні санкції не працюють на повну силу і дозволяють Росії виготовляти нові ракети, якими вона продовжує обстрілювати Україну. 

Джерело: речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв’ю "Українській правді". 

Пряма мова: "Вочевидь, Росія знайшла можливість обходити санкції за рахунок окремих країн, які співпрацюють з нею, та отримує технологічні речі, які сама виготовляти не може: плати, чіпи, напівпровідники. Це те, без чого ракета не полетить. 

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Тому сподіваюся, що Росію дотиснуть санкціями. Якщо санкції комплексно будуть працювати і будуть контролюватися, тоді можна Росію буде поставити на місце".

Деталі: Водночас, за словами Ігната, навіть за наявності достатньої кількості комплектуючих, процес виробництва нових ракет не є швидким, адже їх мають не просто створити, але й протестувати та доставити на ракетоносії, а це займає певний час. 

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Теми: Повітряні сили ЗСУсанкції
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