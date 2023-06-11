Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия продолжает ракетный террор благодаря недействующим санкциям – Игнат

София СередаВоскресенье, 11 июня 2023, 10:06
Россия продолжает ракетный террор благодаря недействующим санкциям – Игнат
Юрий Игнат. фото УП

Западные санкции не работают на полную мощь и позволяют России изготавливать новые ракеты, которыми она продолжает обстреливать Украину.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в интервью "Украинской правде".

Прямая речь: "Очевидно, Россия нашла возможность обходить санкции за счет отдельных стран, которые сотрудничают с ней, и получает технологические вещи, которые сама производить не может: платы, чипы, полупроводники. Это то, без чего ракета не полетит.

Поэтому надеюсь, что Россию дожмут санкциями. Если санкции комплексно будут работать и будут контролироваться, тогда можно Россию будет поставить на место".

Реклама:

Детали: В то же время, по словам Игната, даже при наличии достаточного количества комплектующих, процесс производства новых ракет не является быстрым, ведь их должны не просто создать, но и протестировать и доставить на ракетоносители, а это занимает определенное время.

Темы: Воздушные силы ВСУсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии

Украина перехватывает инициативу, но нужно оружие до 200 км - Минобороны

Заявлениями о передаче ядерного оружия Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью – ISW

Саакашвили ответил президенту Грузии, которая отказывается его помиловать. Письмо

Президент ЮАР назвал 10 мирных идей Африки относительно войны в Украине

Зеленский ответил африканским лидерам по мирным переговорам с РФ

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Если бы в Украине было достаточно "Сапсанов", РФ могла бы не решиться на оккупацию – Игнат
В Воздушных силах рассказали, могут ли у Украины закончиться ракеты к Patriot
Игнат: Иранские дроны – головная боль для Воздушных сил
Последние новости
14:44
"Мама, у нас нет дома!": 12-летний мальчик чудом уцелел после ракетного обстрела в Киевской области
14:35
фотоРоссияне обстреляли Константиновку, ранили 9-летнего ребенка и женщину
14:21
Французский телеканал сделал репортаж с позиций армии РФ, не упоминая агрессию
13:50
"Оператор ГТС" ищет рекрутинговую компанию для отбора кандидатов в набсовет
13:32
видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии
13:18
"Выбирался, будто из ада": история военного, который во время боя с оккупантами потерял конечность
13:05
Блинкен опроверг слухи о приближении США и Ирана к соглашению по ядерной программе Тегерана
12:47
фото, обновленоРоссийская ракета попала в автомобиль на Харьковщине, погибли волонтеры - ОВА
12:35
Наводнения в Сербии: чрезвычайная ситуация в полусотне муниципалитетов
12:19
Федерация немецкой промышленности предполагает стагнацию экономики Германии
Все новости...
Реклама: