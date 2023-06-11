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Россия продолжает ракетный террор благодаря недействующим санкциям – Игнат

София СередаВоскресенье, 11 июня 2023, 10:06
Россия продолжает ракетный террор благодаря недействующим санкциям – Игнат
Юрий Игнат. фото УП

Западные санкции не работают на полную мощь и позволяют России изготавливать новые ракеты, которыми она продолжает обстреливать Украину.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в интервью "Украинской правде".

Прямая речь: "Очевидно, Россия нашла возможность обходить санкции за счет отдельных стран, которые сотрудничают с ней, и получает технологические вещи, которые сама производить не может: платы, чипы, полупроводники. Это то, без чего ракета не полетит.

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Поэтому надеюсь, что Россию дожмут санкциями. Если санкции комплексно будут работать и будут контролироваться, тогда можно Россию будет поставить на место".

Детали: В то же время, по словам Игната, даже при наличии достаточного количества комплектующих, процесс производства новых ракет не является быстрым, ведь их должны не просто создать, но и протестировать и доставить на ракетоносители, а это занимает определенное время.

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Темы: Воздушные силы ВСУсанкции
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