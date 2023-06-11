Зеленський прийняв у Києві делегацію з ОАЕ

Президент Володимир Зеленський прийняв міністра з питань зміни клімату й навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів, голову Офісу з міжнародних справ при Президентові ОАЕ Маріам Альмхейрі.

Джерело: ОП

Пряма мова Зеленського: "Цінуємо цей візит і розглядаємо його як свідчення підтримки України такою впливовою державою, як ОАЕ.

Щиро вдячні за отриману від Еміратів допомогу й розраховуємо, що ваша держава продовжить цю благородну місію".

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Деталі: Зеленський розповів про наслідки скоєних Росією екологічних злочинів й наголосив на необхідності засудження агресора за злочин екоциду й на відшкодуванні заподіяних збитків.

Співрозмовники обговорили формулу миру та майбутні інвестиції.