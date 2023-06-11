Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський прийняв у Києві делегацію з ОАЕ

Роман ПетренкоНеділя, 11 червня 2023, 10:24
Зеленський прийняв у Києві делегацію з ОАЕ
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський прийняв міністра з питань зміни клімату й навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів, голову Офісу з міжнародних справ при Президентові ОАЕ Маріам Альмхейрі.

Джерело: ОП

Пряма мова Зеленського: "Цінуємо цей візит і розглядаємо його як свідчення підтримки України такою впливовою державою, як ОАЕ.

Реклама:

Щиро вдячні за отриману від Еміратів допомогу й розраховуємо, що ваша держава продовжить цю благородну місію".

Деталі: Зеленський розповів про наслідки скоєних Росією екологічних злочинів й наголосив на необхідності засудження агресора за злочин екоциду й на відшкодуванні заподіяних збитків.

Співрозмовники обговорили формулу миру та майбутні інвестиції.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийОАЕдипломатичні відносинивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: