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Зеленский принял в Киеве делегацию из ОАЭ

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 июня 2023, 10:24
Зеленский принял в Киеве делегацию из ОАЭ
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский принял министра по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов, главу Офиса по международным делам при Президенте ОАЭ Мариам Альмхейри.

Источник: ОП

Прямая речь Зеленского: "Ценим этот визит и рассматриваем его как свидетельство поддержки Украины таким влиятельным государством, как ОАЭ.

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Искренне благодарны за полученную от Эмиратов помощь и рассчитываем, что ваше государство продолжит эту благородную миссию".

Детали: Зеленский рассказал о последствиях совершенных Россией экологических преступлений и подчеркнул необходимость осуждения агрессора за преступление экоцида и на возмещении причиненного ущерба.

Собеседники обсудили формулу мира и будущие инвестиции.

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Темы: ЗеленскийОАЭдипломатические отношениявойна
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