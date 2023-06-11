Зеленский принял в Киеве делегацию из ОАЭ
Воскресенье, 11 июня 2023, 10:24
Президент Владимир Зеленский принял министра по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов, главу Офиса по международным делам при Президенте ОАЭ Мариам Альмхейри.
Источник: ОП
Прямая речь Зеленского: "Ценим этот визит и рассматриваем его как свидетельство поддержки Украины таким влиятельным государством, как ОАЭ.
Искренне благодарны за полученную от Эмиратов помощь и рассчитываем, что ваше государство продолжит эту благородную миссию".
Реклама:
Детали: Зеленский рассказал о последствиях совершенных Россией экологических преступлений и подчеркнул необходимость осуждения агрессора за преступление экоцида и на возмещении причиненного ущерба.
Собеседники обсудили формулу мира и будущие инвестиции.
ВИДЕО ДНЯ