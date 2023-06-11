Зеленский принял в Киеве делегацию из ОАЭ

Президент Владимир Зеленский принял министра по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов, главу Офиса по международным делам при Президенте ОАЭ Мариам Альмхейри.

Источник: ОП

Прямая речь Зеленского: "Ценим этот визит и рассматриваем его как свидетельство поддержки Украины таким влиятельным государством, как ОАЭ.

Искренне благодарны за полученную от Эмиратов помощь и рассчитываем, что ваше государство продолжит эту благородную миссию".

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Детали: Зеленский рассказал о последствиях совершенных Россией экологических преступлений и подчеркнул необходимость осуждения агрессора за преступление экоцида и на возмещении причиненного ущерба.

Собеседники обсудили формулу мира и будущие инвестиции.