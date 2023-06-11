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Ігнат: Іранські дрони – головний біль для Повітряних сил

Софія Середа, Валентина РоманенкоНеділя, 11 червня 2023, 10:28
Ігнат: Іранські дрони – головний біль для Повітряних сил
УЛАМКИ "ШАХЕДА". ФОТО УКРІНФОРМУ

Безпілотники іранського виробництва, які Росія випускає по Україні, продовжують залишатися проблемою для Повітряних сил.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Іранські дрони – це головний біль. Їх все одно важко збивати.

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Коли їх летить багато, вони використовують різні маршрути, притискаються низько до землі, їх важко дістати літаком. Бо швидкість самого дрона – 150 км/год, а винищувач летить зі швидкістю мінімум 400 км/год.

Не можемо ми цей дрон дістати в нічний час засобами ППО сухопутних військ чи мобільними вогневими групами".

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Деталі: За словами Ігната, Росія навмисне запускає ці дрони вночі, щоб виснажити українську ППО.

Зокрема, щоб українські Сили оборони витрачали на них зенітні ракети. Таким чином ворог може побачити, де стоять українські комплекси, робити корегування при ракетному ударі уже з кораблів чи літаків. 

Нагадаємо: Сили протиповітряної оборони вночі на 11 червня знищили шість іранських "Шахедів". Скільки всього ворог випустив цих баражуючих боєприпасів, наразі не повідомляється.

Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУ
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