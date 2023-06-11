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Ігнат: Іранські дрони – головний біль для Повітряних сил

Софія Середа, Валентина РоманенкоНеділя, 11 червня 2023, 10:28
Ігнат: Іранські дрони – головний біль для Повітряних сил
УЛАМКИ "ШАХЕДА". ФОТО УКРІНФОРМУ

Безпілотники іранського виробництва, які Росія випускає по Україні, продовжують залишатися проблемою для Повітряних сил.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Іранські дрони – це головний біль. Їх все одно важко збивати.

Коли їх летить багато, вони використовують різні маршрути, притискаються низько до землі, їх важко дістати літаком. Бо швидкість самого дрона – 150 км/год, а винищувач летить зі швидкістю мінімум 400 км/год.

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Не можемо ми цей дрон дістати в нічний час засобами ППО сухопутних військ чи мобільними вогневими групами".

Деталі: За словами Ігната, Росія навмисне запускає ці дрони вночі, щоб виснажити українську ППО.

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Зокрема, щоб українські Сили оборони витрачали на них зенітні ракети. Таким чином ворог може побачити, де стоять українські комплекси, робити корегування при ракетному ударі уже з кораблів чи літаків. 

Нагадаємо: Сили протиповітряної оборони вночі на 11 червня знищили шість іранських "Шахедів". Скільки всього ворог випустив цих баражуючих боєприпасів, наразі не повідомляється.

Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУ
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