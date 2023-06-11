Сили ППО вночі знищили шість "Шахедів"

Сили протиповітряної оборони вночі на 11 червня знищили шість "Шахедів".

Джерело: Повітряні сили

Деталі: За даними військових, уночі 11 червня росіяни атакували прифронтові зони – Харківську та Сумську області.

Наразі невідомо, скільки всього окупанти запустили безпілотників.

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Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що українські захисники збили 3 "Шахеди", які росіяни вночі 11 червня спрямували на Дніпропетровську область.