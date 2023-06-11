Игнат: Иранские дроны – головная боль для Воздушных сил

Беспилотники иранского производства, которые Россия выпускает по Украине, продолжают оставаться проблемой для Воздушных сил.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Иранские дроны - это головная боль. Их все равно трудно сбивать.

Когда их летит много, они используют различные маршруты, прижимаются низко к земле, их трудно достать самолетом. Потому что скорость самого дрона - 150 км/ч, а истребитель летит со скоростью минимум 400 км/ч.

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Не можем мы этот дрон достать в ночное время средствами ПВО сухопутных войск или мобильными огневыми группами".

Детали: По словам Игната, Россия умышленно запускает эти дроны ночью, чтобы истощить украинскую ПВО.

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В частности, чтобы украинские Силы обороны тратили на них зенитные ракеты. Таким образом враг может увидеть, где стоят украинские комплексы, делать корректировку при ракетном ударе уже с кораблей или самолетов.

Напомним: Силы противовоздушной обороны в ночь на 11 июня уничтожили шесть иранских "Шахедов". Сколько всего враг выпустил этих барражирующих боеприпасов, не сообщается.