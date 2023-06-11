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ЗСУ повідомили про звільнення Благодатного

Роман ПетренкоНеділя, 11 червня 2023, 12:07
ЗСУ повідомили про звільнення Благодатного
скріншот

Воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша повідомили, що у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони звільнили населений пункт Благодатне Донецької області.

Джерело: 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша у Facebook

Дослівно: "Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне.

Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах!".

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Деталі: Зазначається, що вдалося взяти в полон російських військових. Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі"

Військові не вказали, на якому напрямку звільнене Благодатне.

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Теми: Збройні сили
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