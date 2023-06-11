Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ повідомили про звільнення Благодатного

Роман ПетренкоНеділя, 11 червня 2023, 12:07
ЗСУ повідомили про звільнення Благодатного
скріншот

Воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша повідомили, що у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони звільнили населений пункт Благодатне Донецької області.

Джерело: 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша у Facebook

Дослівно: "Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне.

Реклама:

Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах!".

 

Деталі: Зазначається, що вдалося взяти в полон російських військових. Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі"

Військові не вказали, на якому напрямку звільнене Благодатне.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Збройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Підрив ГЕС: на ділянках Дніпра, які живлять Північно-Кримський канал, помітили обміління – Укргідроенерго
У Повітряних силах розповіли, чи можуть в України закінчитись ракети до Patriot
Зеленський прийняв у Києві делегацію з ОАЕ
Якби в Україні було достатньо "Сапсанів", Росія могла б не наважитися на окупацію – Ігнат
Останні новини
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: